Дерматолог Логинова перечислила способы предотвращения облысения

Облысение является одним из основных кошмаров для миллионов людей в мире. По словам врача-дерматолога Ольги Логиновой, причин у данного явления множество. Об этом сообщает Общественная Служба Новостей .

Она добавила, что причинами облысения могут быть грибковые заболевания, гормональные изменения, хронический стресс, генетическая предрасположенность, нерациональное питание, анемия и прочие.

По мнению специалиста, при обнаружении выпадения волос следует обратиться к дерматологу или трихологу.

Она подчеркнула, что в большинстве случаев современная медицина вполне помогает предотвратить потерю волос и устранить причины данного явления.