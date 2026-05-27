Солнца не будет месяц: чем опасен дефицит витамина D у детей после холодного лета

По данным «Общественной потребительской инициативы», дефицит витамина D в России в зависимости от региона испытывают от 60 до 90% детей, а в Москве этот показатель составляет 63%. Если солнечного света нет месяц, можно ли говорить, что дефицит есть у каждого ребенка? Врач-педиатр Красногорской клинической больницы Юлия Морозова в интервью интернет-изданию «Подмосковье сегодня» объяснила, почему даже активный и здоровый ребенок может страдать от гиповитаминоза, какие дозы витамина D сейчас рекомендованы детям в Московской области и чем реально опасен дефицит.

Холодное лето = массовый дефицит?

Юлия Морозова пояснила, что однозначно утверждать, будто месяц без солнца автоматически приводит к дефициту у каждого ребенка, нельзя.

«Ситуация зависит от множества факторов. Восполнить недостаток витамина D только за счет продуктов питания сложно, но возможно в некоторых случаях. Даже при включении в рацион богатых им продуктов — рыбий жир, лосось, сардины, яйца — сложно достичь суточной нормы (для детей 400–600 МЕ). Кроме того, содержание витамина D в продуктах может варьироваться», — рассказала педиатр.

Некоторые производители обогащают витамином D молочные продукты, каши, соки, сухие завтраки. Однако полагаться только на такие продукты не всегда надежно: концентрация может быть недостаточной.

«Решение о назначении добавок должен принимать врач после обследования. Самостоятельный прием недопустим, так как избыток витамина D так же опасен, как и его дефицит», — подчеркнула Морозова.

Ребенок не болеет, а дефицит все равно есть

Педиатр предупредила, что дефицит витамина D часто протекает бессимптомно, особенно на ранних стадиях.

«Организм может длительное время компенсировать недостаток витамина за счет внутренних резервов, поэтому клинические проявления могут отсутствовать или быть неспецифичными», — пояснила врач.

Она перечислила признаки, которые могут косвенно указывать на проблему: повышенная утомляемость и снижение выносливости, мышечная слабость или дискомфорт в мышцах после нагрузки, боли в костях (особенно в ногах и спине), повышенная восприимчивость к инфекциям (частые ОРВИ), нарушения сна, раздражительность, потливость (особенно при засыпании или ночью). Однако эти симптомы не специфичны и могут быть связаны с другими состояниями, поэтому их наличие — повод обратиться к врачу для обследования, но не основание для самодиагностики или самолечения, добавила Морозова.

Какую дозу витамина D сейчас давать ребенку в Подмосковье

Педиатр привела официальные российские рекомендации:

1 месяц — 1 год: 1000 МЕ/сут;

1–3 года: 1500 МЕ/сут;

3–18 лет: 1000 МЕ/сут.

«Для регионов с низкой инсоляцией (Крайний Север, Сибирь, Дальний Восток) дозы могут быть выше, но Подмосковье к таким регионам не относится. Однако окончательное решение о дозировке должен принимать педиатр с учетом состояния здоровья ребенка», — пояснила Морозова.

Нужно ли сдавать анализ перед приемом

Врач порекомендовала перед началом приема проконсультироваться с педиатром.

«Показания к добавкам: подтвержденный дефицит по анализу крови на уровень 25(OH)D, факторы риска (недостаток солнца, несбалансированное питание, хронические заболевания, ожирение), периоды активного роста, когда потребность в витамине D возрастает. Дозировка и продолжительность приема подбираются индивидуально», — рассказала Морозова.

Чем реально опасен дефицит

Эксперт подчеркнула серьезность последствий. Дефицит витамина D опасен системными нарушениями, которые затрагивают кости, мышцы, иммунную и нервную системы, а также повышают риск хронических заболеваний, включая эндокринные нарушения и онкологические риски, резюмировала педиатр.

