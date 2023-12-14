Дерматолог Скорогудаева перечислила основные правила ухода за кожей зимой

Зимой сухой воздух в помещениях наращивает испарение воды с поверхности кожи, «высушивая» ее. При этом на морозе может произойти спазм сосудов и снижение выработки кожного пота, что может способствовать появлению экзем. Врач-дерматолог Ирина Скорогудаева рассказала, каким образом стоит не дать своей коже «засохнуть» в зимний сезон. Об этом сообщает Общественная Служба Новостей .

По ее словам, кроме отопления и мороза, на сухость кожи зимой также оказывает влияние использование агрессивных моющих средств. Использование их приводит к «смыванию» водно-липидного барьера кожи, для восстановления которого требуется не менее четырех часов.

Медик отметила, что для избавления от данной проблемы следует использовать плотные кремы, создающие дополнительную пленку на поверхности кожи, препятствующую испарению воды. При этом наносить их стоит после душа. Также следует ограничить времяпрепровождение на морозе, прикрывать лицо шарфом и носить перчатки или варежки.