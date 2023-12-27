Дерматолог Скорогудаева перечислила отличия обычных прыщей от акне

Термины «акне» и «прыщи» нередко используются как описание одного и того же явления, однако они имеют различные значения и причины появления. Врач-дерматолог Ирина Скорогудаева рассказала о причинах возникновения тех и других и о том, как отличить акне от прыщей. Об этом сообщает Общественная Служба Новостей .

По ее словам, акне – это заболевание, связанное с нарушением гормонального фона. Так, сальная железа, которая выделяет кожное сало не находится под контролем того, что человек употребляет в пищу и психоэмоциональных видов реакций вроде стресса.

Врач добавила, что также есть разница в акне и в прыщах, возникающих периодически после переедания или в менструальный период. Прыщи, как правило, быстро возникают и сходят, а акне зреют месяцами.