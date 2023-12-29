Дерматолог Скорогудаева перечислила плохие последствия выдавливания прыщей

Вопрос о том, можно ли давить прыщи, актуален для многих людей, страдающих от проблемной кожи. Врач-дерматолог Ирина Скорогудаева пояснила, почему данная привычка может быть опасной и как правильно ухаживать за проблемной кожей с целью избежать непредсказуемых последствий. Об этом сообщает Общественная Служба Новостей .

По ее словам, стоит помнить о том, что данные элементы являются весьма глубокими, поэтому после них остаются рубцы.

Медик уточнила, что в силу большого числа бактерий внутри тела акне, сильно давя, можно привести к тому, что внутри там все разорвется и попадет в кровоток лица.

По ее мнению, причинами появления прыщей являются переедание углеводов и иные проблемные процессы в желудочно-кишечном тракте, а также жирная кожа.