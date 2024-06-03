Дерматолог Скорогудаева перечислила способы лечения солнечных ожогов

Солнечные ожоги являются серьезной проблемой, с которой сталкиваются многие люди, прежде всего летом. Врач-дерматолог Ирина Скорогудаева перечислила рекомендации по правильной реакции на солнечные ожоги и мерами, которые могут облегчить состояние. Об этом сообщает Pravda.Ru .

По ее словам, при получении солнечного ожога прежде всего нужно применять средства с противовоспалительным эффектом: пантенол, содержащий витамин B5, помогающий снизить воспаление и бепантен. Указанные препараты обладают охлаждающим, успокаивающим и противовоспалительным действием.

Медик добавила, что можно использовать и специальные косметические гели для ухода за кожей после ожогов, имеющие охлаждающий и противовоспалительный эффект.

По ее мнению, масла, напротив, могут усугубить ситуацию, поскольку содержание в них полиненасыщенных кислот может привести к усилению воспаления. Кроме того, традиционное средство сметана может оказывать охлаждающее действие, однако лечебного эффекта для кожи у нее нет.