Дерматолог Скорогудаева пояснила влияние горячей еды и алкоголя на кожу лица

Многие сталкивались с тем, что после горячей или острой еды либо после приема алкогольных напитков у них краснеет лицо. Нередко это носит временный характер и вскоре проходят, тем не менее у ряда людей красные участки на лице не исчезают, могут чесаться и вызывать эстетический и физический дискомфорт. Это называется розацеа, то есть хроническая дерматологическая патология. По словам врача-дерматолога Ирины Скорогудаевой, медицине неизвестны точные причины возникновения розацеа. Об этом сообщает Общественная Служба Новостей .

Она добавила, что ключевая проблема данного заболевания в том, что его весьма трудно лечить, поскольку люди по-разному реагируют на те или иные методы и препараты. В связи с этим наиболее эффективным вариантом борьбы с розацеа является ограничение или исключение тех факторов образа жизни и питания, которые имеют способность провоцировать развитие заболевания.

По мнению медика, появление подобных пятен на теле связано в большой степени с работой желудка, вырабатывающего гормоны и пептиды, которые способны вызывать обильный приток крови к сосудам лица, то есть приливную гиперемию.

Она уточнила, что наличие разных заболеваний ЖКТ усугубляет розацеа. Кроме того, большое влияние оказывает на возникновение заболевания и длительное нахождение на солнце. В связи с чем при наличии розацеа не следует употреблять пищу горячее 50 °С, в том числе и жидкости, стоит исключить алкоголь, специи, не следует находиться на солнце.