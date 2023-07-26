Дерматолог Суворова пояснила причины быстрого старения сладкоежек

Сладкая пища оказывает негативное влияние на состояние кожи. По словам врача-дерматолога Арины Суворовой, чрезмерный объем сахара в крови нарушает работу коллагена и эластина, поддерживающих упругость и эластичность кожи. Об этом сообщает Life.ru .

Она отметила, что волокна коллагена под действием гликирования становятся ломкими и становятся неспособны к регенерации.

По мнению медика также на фоне употребления сладкого происходит нарушение процесса воспроизведения гиалуроновой кислоты, что приводит к сухости кожи, ее обезвоженности и тусклости цвета лица.

Суворова добавила, что в конечном итоге проявляются симптомы акне, микоза, а также наблюдается осложнение атопического дерматита и псориаза и появляются пигментные пятна.