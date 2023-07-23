Дерматолог Титушкина объяснила вероятность развития рака кожи вместе с загаром

По словам врача-дерматолога Екатерины Титушкиной, солнце имеет способность нанести серьезный вред коже, ускоряя старение кожи и повышая риск развития злокачественной опухоли. Об этом сообщает Life.ru .

Она отметила, что загар появляется благодаря UVА-излучению, которое глубоко проникает в кожу, в связи с чем играет главную роль в ее преждевременном старении.

По мнению специалиста, наиболее ранними признаками данного симптома являются локальное покраснение и болезненность кожи в месте воздействия солнца.

Титушкина подчеркнула, что при обнаружении ожога стоит немедленно прекратить воздействие солнца на пораженный участок и охладить кожу в месте ожога посредством прохладного душа или компресса с прохладной водой.