Дерматолог Жабоева обозначила необходимые сроки замены полотенец

По словам врача-дерматолога Светланы Жабоевой, для размножения бактерий, вирусов и грибков необходима теплая и влажная среда, под которую идеально подходят полотенца, находящиеся в ванной комнате. Об этом сообщает радио Sputnik .

Она добавила, что для того, чтобы ткань не становилась источником размножения бактерий, следует иметь несколько полотенец для каждой части тела.

По мнению медика, также стоит менять их как можно чаще, идеальным сроком является смена полотенец каждые три дня, а при наличии высыпаний на коже – ежедневно.