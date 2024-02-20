Дерматолог Жабоева пояснила опасность заедов в уголках рта

По словам врача-дерматолога Светланы Жабоевой, появление так называемых заедов может сигнализировать о дефиците витаминов и проблемах с желудочно-кишечным трактом. Об этом сообщает радио Sputnik .

Она добавила, что также такие трещинки образовываются в связи с сухостью и тонкостью кожи в уголках рта. Кроме того. Они характерны также и для людей, страдающих аллергическими реакциями, дерматологическими заболеваниями.

По мнению медика, при долгом незаживлении заед следует обратиться к врачу, а в качестве первой помощи можно использовать масляный раствор витамина А, обычный крем для век, кремы, содержащие декспантенол.

Она уточнила, что пускать на самотек данную проблему не стоит, так как заеды могут стать причиной развития прочих заболеваний.