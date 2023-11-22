Дерматолог Жовтан пояснила, чем чревато ношение гель-лака годами

Перманентный маникюр и педикюр нравится чуть ли ни каждой женщине. Многие привыкли ходить с гель-лаком круглогодично. По словам врача-дерматолога Наталии Жовтан, в зимний период от такого покрытия лучше отказаться. Об этом сообщает Life.ru .

Она добавила, что зимой рост ногтевых пластин идет медленнее, поэтому ношение гель-лака более месяца провоцирует развитие грибковой флоры. Поэтому в зимний сезон лучше использовать обычный лак с наименьшим негативным воздействием на ногтевые пластины.

По мнению медика, в составе гель-лаков имеются опасные для здоровья вещества - формальдегид и формальдегидные смолы, нередко вызывающие аллергические реакции кожи, дерматит, экзему или респираторные нарушения.

Она добавила, что при кратковременном контакте получить проблемы со здоровьем маловероятно, однако применение фальсификата и ношение гель-лака много лет может привести к развитию аллергии и экземы. Кроме того, регулярное нанесение гель-лака нарушает структуру ногтевой пластины, может привести к химическому и термическому ожогу в лампе.