Дерматовенеролог Аносов назвал правила, помогающие избежать пигментации на коже
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По словам врача-дерматовенеролога Павла Аносова, с целью избежать появления пигментации на коже следует меньше времени проводить под солнцем и применять правильную косметику. Об этом сообщает Life.ru.
Он отметил, что одной из главных причин возникновения пигментации является воздействие солнечных ультрафиолетовых лучей.
По мнению медика, необходимо также снизить посещение соляриев, носить одежду светлых тонов, использовать натуральную косметику.
Он подчеркнул, что при возникновении первых пятен следует обратиться к специалисту.