Дерматовенеролог Иванов назвал метод, способный спасти жизнь человеку с бешенством

По словам врача-дерматовенеролога Романа Иванова, каждый год в мире от бешенства умирают десятки тысяч человек, однако лекарственных препаратов от данного заболевания на сегодняшний день нет, поэтому единственным способом обезопасить себя является прививка. Об этом сообщает Life.ru.

Он добавил, что бешенство является инфекционным заболеванием, которое вызывается вирусом, который при попадании в организм по нервным окончаниям добирается до головного и спинного мозга и уничтожает нервные клетки. Первые симптомы болезни проявляются обычно спустя два-три месяца после заражения.

По мнению медика, в значительной степени человек заражается бешенством через укус больного животного, достаточно редко можно заразиться, съев мясо больного животного, при пересадке органов или переливании крови, вирус также передается во время беременности от матери к плоду.

Он подчеркнул, что при укусе важно как можно быстрее обратиться в мед учреждение и сделать профилактическую прививку от бешенства.

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