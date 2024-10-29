Врач Хорошев рассказал, как умирают заразившиеся бешенством люди

Эксперт предупреждает о серьезных последствиях заражения бешенством, которое вызывается вирусом, сильно поражающим нервную систему. По его словам, без своевременно медицинской помощи заражение приводит к ужасной смерти, сопровождаемой страданиями.

Основной защитой от бешенства является вакцинация, которая включает шесть инъекций, проводимых через определенные интервалы. В противном случае вирус начинает распространяться по нервной системе, достигая головного мозга, что, к сожалению, приводит к летальному исходу. Об этом в беседе с Инфо24 заявил врач-невролог Павел Хорошев.

Больные бешенством принимают скрюченные позы из-за сильного напряжения всех мышц, что делает процесс их страдания еще более мучительным. Единственным способом избежать трагического исхода является медицинская помощь в форме прививки, сделанной в течение 24 часов после укуса или контакта с потенциально больным животным.

Ранее на юго-востоке Москвы ввели карантин из-за заболевания бешенством домашних животных.