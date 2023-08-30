Дерматовенеролог Иванов рассказал о последствиях укусов появившихся в Подмосковье пауков-ос

По словам врача-дерматовенеролога Романа Иванова, появившиеся в Подмосковье пауки-осы под названием аргиопа Брюнниха не несут серьезную опасность для людей. Об этом сообщает Life.ru .

Он пояснил, что серьезную опасность они представляют только для насекомых, пресмыкающихся и мелких грызунов.

По мнению медика, несмотря на это, их укус достаточно болезненный, похож на осиный, в редких случаях возможна аллергическая реакция.