Дерматовенеролог Петросова заявила, что регулярное желание чесать нос может свидетельствовать о болезни импетиго

По словам врача-дерматовенеролога Ирины Петросовой, регулярное желание почесать нос нередко может быть симптомом многих дерматологических заболеваний. Об этом сообщает Life.ru .

Она отметила, что это может быть признаком следующих заболеваний: себорейный дерматит, розацеа, аллергический контактный дерматит, атопический дерматит, а также инфекционных заболеваний вроде импетиго, вызванных бактериями.

По мнению медика, лечение зависит от конкретного диагноза и может включать в себя топические стероиды, антибиотики, антигистаминные препараты или прочие медикаментозные средства.

Она подчеркнула, что в таком случае следует обратиться к врачу-дерматологу для постановки точного диагноза и назначения соответствующего лечения.