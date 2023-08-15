Дерматовернеролог Цатурян назвал неожиданную причину заболеваний кожи у отдыхающих на море

Согласно статистике, в летний сезон наиболее часто подхватывают кожные заболевания именно отдыхающие на море. По мнению врача-дерматовенеролога Роберта Цатуряна, основной причиной этого являются питомцы, которые путешествуют со своими хозяевами. Об этом сообщает Life.ru .

Он подчеркнул, что важно соблюдать строгую гигиену и после купания в море мыться в душе.

По словам медика, также важно держаться от животных, купающихся на востребованных курортах вместе с людьми, на расстоянии не менее пяти метров.

Он отметил, что кожные заболевания наиболее часто наблюдаются у людей с ослабленным иммунитетом.