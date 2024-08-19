Десятисантиметровый камень в виде груши удалили из мочевого пузыря жителя Подмосковья

Пациент поступил к медикам с жалобами на усилившиеся боли при мочеиспускании. Выяснилось, что уже несколько лет мужчина страдает мочекаменной болезнью, но терпел тяжелые симптомы и не обращался за медицинской помощью.

Как рассказал заведующий урологическим отделением Александр Любимов, пациенту выполнили цистолитотомию. Операция длилась всего полчаса. Сейчас пациента уже выписали под амбулаторное наблюдение.

«Камень такого гигантского размера впервые встретился в моей 45-летней врачебной практике», — отметил Александр Любимов.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев поблагодарил подмосковных медиков за заботу о других.