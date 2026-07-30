Детализация патологий и точность диагноза: что изменилось в Коломенской больнице с новым УЗИ-аппаратом

В Коломенской больнице ввели в эксплуатацию новый аппарат ультразвуковой диагностики экспертного класса. Оборудование закуплено по поручению губернатора Московской области Андрея Воробьева в рамках национального проекта «Продолжительная и активная жизнь». Современное устройство помогает врачам оперативно ставить диагнозы пациентам, поступающим на госпитализацию и проходящим лечение в стационаре.

Как отметил во вторник, 28 июля, заведующий Центром лучевой диагностики Коломенской больницы Роман Алексеенко, новое оборудование позволяет безотлагательно проводить обследования экстренным пациентам и контролировать эффективность терапии у тех, кто находится на плановом лечении.

«Это оборудование позволяет нам безотлагательно проводить обследование пациентов, поступающих в экстренном порядке, и контролировать ход лечения плановых пациентов», – рассказал 28 июля заведующий Центром лучевой диагностики Коломенской больницы Роман Алексеенко.

Ключевое преимущество аппарата — высокое разрешение изображения. Оно дает возможность врачам детально рассмотреть патологические изменения, что напрямую повышает точность диагностики. Специалисты ультразвуковой диагностики отмечают: монитор устройства имеет более высокое разрешение, благодаря чему изображение органов и систем становится максимально детализированным. Это напрямую влияет на качество обследований и эффективность дальнейшего лечения.

«Оснащение Коломенской больницы современным оборудованием — важный шаг к повышению качества и доступности медицинской помощи для жителей округа. Благодаря поддержке губернатора Московской области Андрея Воробьева и реализации национального проекта «Продолжительная и активная жизнь» наши врачи получают новые возможности для оказания высокотехнологичной помощи», — отметил депутат Государственной думы Никита Чаплин.

Это уже второй аппарат УЗИ экспертного класса, поступивший в Коломенскую больницу в текущем году. Первый, рассчитанный на 25 исследований в день, установили в стационарном отделении в апреле. Все исследования проводятся бесплатно по полису ОМС при наличии медицинских показаний. Поступление новой техники стало еще одним шагом к повышению доступности и качества медицинской помощи для жителей округа.