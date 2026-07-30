Раскрыты новые детали расследования расчленения женщины в Подмосковье

Правоохранительные органы Подмосковья расследуют зверское убийство 39-летней женщины, чье расчлененное тело обнаружили в лесной зоне жилого комплекса в Одинцове. Главный подозреваемый — ее возлюбленный, который, по данным СМИ, спешно покинул Россию и сейчас находится в международном розыске. Канал РЕН ТВ выяснил детали громкого дела.

Женщина, недавно окончившая медиашколу и вещавшая в блоге о защите женщин от абьюза, пропала во время прогулки с собакой в ЖК «Ромашково». Двухнедельные поиски волонтеров завершились трагической находкой: испуганного питомца заметили в траве неподалеку от сумки с фрагментами тела его владетельницы. По версии экспертов, расправа произошла в день исчезновения.

Председатель одного из домов ЖК «Ромашково» Алексей Бармин в беседе с РЕН ТВ отметил:

«Были слухи, что какой-то маньяк объявился. Она жила у нас в ЖК во второй очереди, потом переехала во первую. Жила, насколько известно, с кем-то. Одно из предположений — банальный бытовой конфликт привел к таким ужасным последствиям»

В объективы камер видеонаблюдения попали кадры, как 44-летний сожитель погибшей ночью выкатывал на тележке пакеты, а позже возвращался с битой и свернутым ковром. Источники РЕН ТВ и MSK1.RU уточняют, что подозреваемый — уроженец Ташкента и экс-бизнесмен. В последнее время его торговые компании несли финансовые потери: выручка обрушилась со ₽198 млн до ₽59,5 млн. По предварительным данным, после содеянного мужчина сбежал в Турцию.

Следственный комитет по Московской области ведет дело по статье «Убийство». По информации KP.RU, незадолго до гибели женщина публиковала советы о том, как не стать жертвой домашнего тирана, что придало произошедшей трагедии особый мрачный контекст.