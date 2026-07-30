Таинственный эфир: радиостанция Судного дня выдала 17 шифровок — от «дояропуха» до «недотепы» за сутки

Загадочная «жужжалка» УВБ-76, которую радиолюбители окрестили «станцией Судного дня», за сутки выдала 17 странных слов — от «дояропуха» до «недотепы», и шифровки продолжают ставить в тупик даже опытных криптоаналитиков. Об этом сообщает Lenta.ru.

Канал, следящий за передачами легендарной коротковолновой радиостанции, зафиксировал небывалую активность. В 12:20 по Москве эфир ожил первым словом — «дояропух». Через шесть минут добавились «гиджак» и «монархист». Затем с 14:02 до 14:06 прозвучали «взяточница», «сексофат» и «мотель». С 15 до 16 часов последовали пять загадочных терминов: «мужопаюс», «боязливость», «степенный», «цугопенс» и «кругопаяц». И наконец, вечерний блок принес «разноязычье», «левретка», «клетчатка» и «недотепа». Всего 17 сигналов за сутки.

УВБ-76 вещает с 1976 года, и большую часть времени в динамиках слышно лишь жужжание. Но периодически диктор зачитывает цифровые или буквенные коды — и радиолюбители по всему миру тут же начинают расшифровку. Появление в эфире таких необычных слов, как «монархист» и «взяточница», мгновенно породило волну теорий: от тестов нового шифра до скрытых предупреждений о глобальных событиях.



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