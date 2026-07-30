Первый заместитель председателя комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Виктор Водолацкий в беседе с «Лентой.ру» прокомментировал заявление премьер-министра Армении Никола Пашиняна о том, что Россия не платила за использование Южно-Кавказской железной дороги. Депутат назвал слова армянского лидера ошибочными и предупредил о возможных финансовых последствиях для Еревана.

Ранее Пашинян заявил, что Армения долгие годы не предъявляла претензий к России за эксплуатацию железной дороги, находящейся в концессионном управлении дочерней структуры РЖД, и пригрозил изменить ситуацию, если стороны не договорятся полюбовно. В ответ Водолацкий напомнил, что Армения получила огромные экономические выгоды от участия в ЕврАзЭС, в первую очередь за счет льгот со стороны России — по сниженным ценам на электроэнергию, закупкам сельхозпродукции и другим направлениям. Парламентарий подчеркнул, что поддержка оказывалась потому, что Армения считалась дружественной страной.

По его словам, если Ереван настаивает на компенсации в 2 млрд долларов за железную дорогу, то Москва вправе пересчитать все объемы помощи, которые были оказаны за годы сотрудничества. «Баланс будет не в пользу Армении — речь идет о сотнях миллиардов долларов», — заявил Водолацкий. Он также обвинил Европу в том, что она обманула Армению, подтолкнув ее к разрыву отношений с Россией.

Ранее запад вновь обвинил Россию в ударах северокорейскими ракетами.