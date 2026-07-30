«Детей называли фашистами и держали в машине»: друг Реверука раскрыл подробности конфликта с ученым Зезиным

В суде выступил друг Александра Реверука, обвиняемого в избиении 67-летнего доктора сельскохозяйственных наук, директора Уральского федерального аграрного научно-исследовательского центра УрО РАН Никиты Зезина. По словам свидетеля, конфликту предшествовал инцидент с детьми подсудимого. Об этом пишет РИА Новости.

Во время заседания мужчина заявил, что детей Реверука, находившихся на поле, якобы силой посадили в автомобиль, называли «фашистами, террористами и предателями Родины» и не выпускали до тех пор, пока отец не приехал на место. Он подчеркнул, что любой родитель поступил бы так же, как Реверук, и встал на защиту своих детей.

Напомним, инцидент произошел 13 июля. Зезин вместе с депутатом заксобрания Вячеславом Вегнером обследовал поля и посевы, где встретил группу детей, катавшихся на квадроциклах. Ученый утверждал, что подростки портили посевы и застряли. Он связался с родителями одного из них, договорился довезти детей до института на УАЗе. Однако на встречу приехали четыре джипа с мужчинами, в том числе Реверук. В ходе конфликта Зезин получил удар по голове.

Ученый написал заявление в полицию и зафиксировал побои, но через девять дней у него случился инфаркт, после которого Зезин скончался.

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