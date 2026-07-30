Мемы с Дуровым под запретом? Адвокат объяснил, за что теперь могут наказать

Внесение Павла Дурова* в перечень террористов и экстремистов вызвало вопросы у пользователей соцсетей: можно ли теперь публиковать мемы с его изображением, делать репосты его публикаций и ставить стикеры? Адвокат Сергей Жорин в беседе с «Газетой.Ru» объяснил, что автоматической ответственности за это нет, но риск возникает при определенных условиях — все зависит от контекста и содержания.

Сам по себе репост публикаций Павла Дурова, ссылка на его канал или использование мемов и стикеров с его портретом не влекут автоматического наказания, заявил адвокат Сергей Жорин. Включение физического лица в список Росфинмониторинга не делает любые упоминания о нем запрещенными и не требует обязательной маркировки при каждом упоминании. Такие требования закон предъявляет только к террористическим и экстремистским организациям.

Однако репост юридически расценивается как распространение материала, поэтому ключевое значение имеют содержание публикации, комментарии пользователя и общий контекст. Риск возникает, если в посте усмотрят публичное оправдание или пропаганду терроризма (ч. 2 статьи 205.2 УК РФ) — то есть признание идеологии терроризма правильной, нуждающейся в поддержке, либо формирование представления о допустимости таких действий.

Адвокат привел в пример дело журналистки, осужденной за два поста в Telegram, включая перепубликацию старого текста. Смысл публикаций устанавливался экспертизами, и суд признал ее виновной. Жорин посоветовал пересмотреть публичные посты с выраженно одобрительным содержанием, хотя материалы, размещенные до включения Дурова в перечень, автоматически незаконными не становятся и тотально удалять их не требуется.

По сложившейся практике сохранение публикации в открытом доступе может рассматриваться как длящееся распространение информации. Поэтому даже старые посты впоследствии могут стать предметом проверки, если они продолжают оставаться общедоступными. Кроме того, пропаганда терроризма может быть установлена даже при распространении информации одному человеку — личная переписка не дает абсолютного иммунитета, если сообщение действительно носит пропагандистский характер.

*Внесен в список экстремистов и террористов Росфинмониторинга