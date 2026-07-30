Кэш, мусор и вирусы: почему регулярная перезагрузка смартфона — не лишняя мера

Регулярная перезагрузка смартфона не только не вредит, но и может быть полезной для устройства. К такому выводу пришли журналисты издания Engadget, оценив влияние частого включения и выключения аппарата на его работу.

Современные смартфоны на базе процессоров рассчитаны на длительную работу без выключения — в течение дней и даже недель. Однако даже самая оптимизированная операционная система, включая iOS от Apple, со временем накапливает кэш и «мусор» — остаточные файлы от закрытых приложений. Перезагрузка очищает эти временные данные, защищая гаджет от зависаний и снижения производительности.

Гораздо более важным специалисты считают то, что после перезагрузки завершаются все фоновые процессы и закрываются приложения. Это, в частности, помогает избавиться от вредоносных программ, которые могли закрепиться в оперативной памяти. Кроме того, после включения смартфон требует разблокировки с помощью цифрового кода или графического ключа. В промежутке между перезагрузкой и первым вводом пароля устройство находится в состоянии повышенной безопасности — так называемом режиме Before First Unlock (BFU). В этом состоянии данные на телефоне зашифрованы сильнее, что затрудняет доступ к ним злоумышленников.

Журналисты подчеркивают: регулярная перезагрузка не оказывает негативного влияния на ресурс аккумулятора или процессора. Современные твердотельные накопители не страдают от частого включения, как это было с жесткими дисками. Оптимальная частота — раз в день или раз в несколько дней, особенно если вы замечаете замедление работы. Однако и ежедневное выключение на ночь не принесет вреда, а, напротив, поможет устройству «отдохнуть» и сбросить лишние процессы. В Engadget советуют перезагружать смартфон как минимум раз в неделю для поддержания его в чистоте и безопасности. Это простая привычка, которая может продлить срок службы гаджета и повысить защиту личных данных.

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