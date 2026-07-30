Звезда «Универа» разбогатела: дом Хилькевич оценили в ₽120 млн. — цена выросла втрое за три года

Актриса Анна Хилькевич, известная по сериалу «Универ», оказалась владелицей роскошного загородного дома, чья стоимость с учетом ремонта и дизайна достигла ₽120 млн. — при том, что купила она его всего три года назад за ₽40 млн. Об этом сообщает Lenta.ru.

Раскрыты подробности недвижимости известной личности. Площадь объекта — около 500 квадратных метров, оформлен в стиле хай-тек. Генеральный директор риелторской компании уточнил, что Хилькевич приобрела эту недвижимость в 2023 году примерно за ₽40 млн, однако вложения в дизайн и ремонт вкупе с ростом цен на рынке подняли итоговую стоимость до ₽120 млн.

Помимо загородного дома, актриса владеет апартаментами в столице. Их интерьер выдержан в минимализме и серых тонах, за исключением детской комнаты, которую оформили с фантазией: облака на стенах, кровать-домик, обои с пандами и лесом, а фасады шкафов украшены звездами.



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