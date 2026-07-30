Звезда сериала «Домашний арест» Деревянко признался, что не занимается продвижением жены по карьерной лестнице

Оказалось, что, несмотря на свою известность и связи в индустрии, Павел принципиально не помогает жене пробиваться на экраны.

«Я никуда не звоню, ничего не делаю. Единственное — мы дома вместе что‑то разбираем, репетируем», — сказал артист.

Зоя увлеклась актерским мастерством после знакомства с Павлом и уже успела сняться в пяти проектах, включая популярный сериал «Беспринципные». Однако все организационные моменты и продвижение взяла на себя агент Павла — Наташа Гнеушева. Именно она направляет актрису на пробы и помогает с карьерными вопросами. Сам Деревянко остается в стороне и считает, что жена должна строить карьеру самостоятельно.

Деревянко впервые женился в 49 лет на дизайнере Зое Фуць. Его предыдущей возлюбленной была Дарья Мясищева, с которой они жили гостевым браком. У пары есть двое дочерей — одной 15 лет, другой — 11.

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