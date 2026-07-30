Дело о дубайских трансферах: Лерчек оспорила в суде обвинения в нелегальном выводе средств

Валерия Чекалина, известная как блогер Лерчек, в Гагаринском суде Москвы не признала вину по делу о незаконном выводе средств за рубеж, узнала редакция РИА Новости . Прокуратура настаивает на ужесточении меры пресечения — с запрета определенных действий на домашний арест.

В Гагаринском суде столицы продолжается рассмотрение уголовного дела блогера Валерии Чекалиной. На заседании 30 июля Лерчек заявила о непризнании вины по обвинению в незаконном выводе средств за рубеж. Речь идет о деньгах, заработанных на фитнес-марафонах и переведенных через Дубайскую юрисдикцию. Экс-супруг блогера Артем Чекалин в апреле уже получил семь лет колонии общего режима.

Ранее уголовное преследование Лерчек приостанавливали из-за болезни — блогер проходит лечение от онкологического заболевания. Однако прокуратура теперь требует ужесточить меру пресечения: заменить запрет определенных действий на домашний арест. Причиной стали билеты, приобретенные Чекалиной для поездки в Санкт-Петербург 7 и 10 мая. Обвинение посчитало это нарушением установленных обязанностей.

В прокуратуре сослались на заключение НМИЦ онкологии имени Блохина, согласно которому состояние здоровья и соблюдение рекомендаций врачей позволяют Чекалиной участвовать в судебных заседаниях. Это стало аргументом против сохранения ранее избранной меры пресечения.

Сама блогерша настаивает на своей невиновности. Защита, вероятно, будет оспаривать как саму квалификацию действий, так и обоснованность требований о более строгой мере. Если обвинение докажет вину, Лерчек может оказаться в колонии на срок до пяти лет.