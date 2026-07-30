Западные ученые пришли к жесткому выводу: какое население, по их мнению, оптимально для нашей планеты

Чтобы уменьшить нагрузку на ресурсы и экосистемы, население Земли нужно постепенно снизить примерно до 4 млрд человек к 2200 году, пишет Daily Mail со ссылкой на статью в Sustainable Development. Авторы подчеркивают: речь не о насилии или принудительном контроле рождаемости, а о добровольном снижении темпов роста населения через доступ к планированию семьи.

За последние 100 лет число людей выросло с менее чем 2 млрд до 8,3 млрд. По словам исследователей, за последние полвека население удвоилось, выбросы CO2 выросли более чем вдвое, энергопотребление утроилось, а добыча минералов и использование пестицидов увеличились более чем в четыре раза.

Ученые считают, что общий вред для планеты зависит не только от потребления каждого человека, но и от количества людей. Если население продолжит расти, к 2100 году оно может достичь 11,4 млрд, а по некоторым оценкам — еще больше.

Главный путь, который предлагают авторы, — расширение прав и возможностей женщин. Когда женщины сами решают, сколько детей иметь, а также получают доступ к контрацепции и медицинской помощи, рождаемость часто быстро снижается.

В качестве примеров приводят Иран и Южную Корею, где после внедрения программ планирования семьи число детей на женщину заметно сократилось. Однако такой подход остается крайне спорным: старение населения может ударить по рынку труда и экономическому росту.