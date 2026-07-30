Пьяная драка обернулась сроком: алтайская женщина удушила мужа и получила 7 лет колонии
Жительница Алтая осуждена на 7 лет за убийство мужа во время драки
Фото: [Подмосковье сегодня»/Юлия Габбасова]
В Алтайском крае суд приговорил 54-летнюю женщину к 7 годам колонии общего режима за то, что она, одержав верх в бытовой драке, задушила собственного мужа прямо в их доме — расправа стала финалом застолья с алкоголем. Об этом сообщает Lenta.ru.
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