Сокровище из глубин века: в Пскове нашли уникальное кольцо, которое носили балканские красавицы

В Пскове археологи обнаружили третье по счету уникальное украшение эпохи Древней Руси — височное кольцо со спиральным узором, которое датируют XI–XIII веками и которое до сих пор встречается в основном на Балканах, а не в российских землях. Об этом сообщает «Псковская лента новостей».

Археологический центр Псковской области отчитался о сенсационной находке в раскопе «Ольгинский-10» на Завеличье. После реставрации специалистам удалось восстановить первоначальный облик украшения — оно выполнено с изящным спиральным декором. Такие кольца характерны для Дунайско-Балканского региона, в частности Сербии, Болгарии и Румынии. За пределами этого ареала во всей Восточной Европе отыскали чуть больше 30 экземпляров — что делает каждую такую находку настоящим событием.

Для Пскова это уже третий подобный артефакт. Два предыдущих были извлечены там же, в Ольгинских раскопах, и относятся к той же эпохе. Ученые сходятся во мнении: массово такие кольца за пределами Балкан не производились. На Русь они попадали либо как дорогие импортные товары, либо как личные вещи переселенцев. Их малочисленность говорит о том, что местные женщины не носили их каждый день — это была скорее экзотика, показатель высокого статуса или память о дальних землях.



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