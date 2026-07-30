Ад в больничной палате: школьница из Азова подхватила ВИЧ и гепатит С из-за многоразовых заглушек для капельниц

11-летняя жительница Азова попала в инфекционное отделение с кишечной инфекцией, а вышла оттуда с ВИЧ третьей стадии и хроническим гепатитом С — заражение произошло в палате, где многоразовые заглушки для капельниц просто мыли и ставили снова, а вместо согласия на анализ в карту подсунули поддельный отказ. Об этом сообщает 161.RU.

Школьница поступила в больницу в конце 2024 года, но из-за отсутствия детских мест ее положили во взрослую палату — по словам матери, это была не комната, а захламленная кладовка с наваленными кроватями. Полтора года спустя у девочки резко ухудшилось самочувствие. Обследование показало ВИЧ и гепатит С. Генетический анализ подтвердил: вирус идентичен тому, что был у соседки по палате — женщины, которая лежала там с гепатитом.

Мать рассказала, как врачи огорошили ее: сначала сообщили о гепатите С, успокаивая, что он лечится, а затем, протягивая стакан воды, объявили и о ВИЧ. В карте дочери обнаружили фиктивный отказ от теста на ВИЧ — подпись матери, которой она никогда не ставила. Кроме того, медучреждение не уведомило Роспотребнадзор о случае гепатита у той женщины, хотя по регламенту контактных должны были проверить сразу. Если бы это сделали, школьницу обследовали бы на полтора года раньше.



Уголовное дело возбудили только через четыре месяца после заявления матери, и то лишь после вмешательства прокуратуры, поскольку полиция сперва отказала из-за отсутствия состава преступления. Пострадавшая семья требует компенсации за разрушенное здоровье и жизнь.



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