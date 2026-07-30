Банановый крахмал против яблочной кожуры: диетолог раскрыла, что убивает, а что лечит ваш кишечник

Спор веков разрешен: диетолог Лорен Манакер объяснила, что для кишечника полезнее — недозрелые бананы с их крахмальной мощью или яблоки в «шкуре», начиненные клетчаткой, и пришла к неожиданному выводу, который заставит вас пересмотреть свои фруктовые привычки. Об этом сообщает Delish.

Эксперт разложила по полочкам свойства двух самых популярных фруктов. Бананы, особенно слегка зеленые, — это кладезь устойчивого крахмала и пребиотиков, которые кормят полезные кишечные бактерии. Но как только на кожуре появляются пятнышки, крахмал превращается в сахар, и польза для микробиома падает. Поэтому Манакер советует выбирать твердые плоды, а не карамельно-сладкие. Яблоки, в свою очередь, берут свое за счет клетчатки, которая работает как щетка, и полифенолов — растительных соединений, которые добираются до толстой кишки и там превращаются в полезные вещества. Главное условие — не чистить фрукт, именно в кожуре прячется большая часть силы.

Вывод диетолога оказался прост и гениален: не надо выбирать. Микробиом любит разнообразие, поэтому лучшая стратегия — есть и то, и другое, и не забивать голову подсчетами. Специалист подчеркнула, что оба фрукта — союзники здоровья, но их эффекты различаются, и только комбинация даст максимальный результат. Теперь поклонники яблок и бананов могут прекратить бесконечные споры и просто добавить в корзину оба. Манакер напоследок успокоила: если вы не уверены, что именно съесть, съешьте все и не переживайте — кишечник скажет вам спасибо.



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