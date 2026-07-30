Бывший топ-менеджер Большого театра попал под статью о мошенничестве с премиями

Бывший начальник отдела по связям с общественностью Большого театра Егор Федин стал фигурантом уголовного дела о мошенничестве в особо крупном размере, пишет РИА Новости .

Уголовное дело о хищении средств в Большом театре получило нового фигуранта. Им стал бывший начальник отдела по связям с общественностью Егор Федин, который покинул театр до своего задержания.

Как следует из судебных материалов, в период с 2022 по 2024 год из бюджета учреждения незаконно перечислялись премии сотрудникам — основаниями служили ведомости с заведомо ложными сведениями.

Следствие квалифицирует действия как мошенничество в особо крупном размере. Статья предусматривает наказание вплоть до десяти лет лишения свободы. Федин был задержан в мае и на тот момент официально не работал. В данный момент суд избрал ему меру пресечения в виде домашнего ареста.

Обстоятельства и масштаб хищения в материалах дела не раскрываются.