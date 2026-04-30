«Дети болеют по второму кругу»: поселок под Екатеринбургом накрыла вспышка кишечной инфекции

Поселок Большой Исток, расположенный в 30 километрах от Екатеринбурга, вторую неделю пытается справиться с масштабной вспышкой кишечной инфекции. Вирус проник в школу № 30 и одноименный детский сад еще в середине апреля, однако решительные меры были приняты лишь спустя две недели, передает портал e1.ru .

Одной из первых за помощью к медикам обратилась местная жительница по имени Марина. Ее старшая дочь заболела 13 апреля, и к тому моменту, по словам женщины, инфекция уже стремительно распространялась по поселку, а санитарная обработка помещений так и не была проведена. Вслед за старшим ребенком слегла и младшая девочка: с температурой под 40 градусов, непрекращающейся рвотой и диареей ребенка экстренно госпитализировали в инфекционное отделение Сысертской больницы. Лабораторные анализы подтвердили наличие у девочки кишечной палочки и норовируса.

Масштаб заражения оказался пугающим: только в одном классе заболели 13 человек. После выписки 19 апреля младшая дочь Марины, казалось бы, пошла на поправку, но спустя неделю вновь слегла с высокой температурой. Аналогичная картина наблюдалась и у других учеников: дети начали болеть повторно. Полностью закрыть школу на карантин местные власти решились только 28 апреля.

По словам Марины, причиной массового заражения стала вода. Проведенные исследования выявили в местном водопроводе кишечную инфекцию, и 30 апреля коммунальные службы начали экстренное хлорирование сетей по всему Большому Истоку.

В администрации Сысертского городского округа подтвердили факт обеззараживания. Процедура охватила дома в микрорайоне Комфорт и на улицах Садовая, Луговая, Победы, Трудовая, Молодежная, Космонавтов, Мира и Лесная. Жителям настоятельно рекомендовано кипятить водопроводную воду перед приготовлением пищи и временно отказаться от ее употребления в сыром виде.

В управлении Роспотребнадзора по Свердловской области сообщили о проведении эпидемиологического расследования. Точный возбудитель, вызвавший массовое отравление детей, пока устанавливается. Ситуация в Большом Истоке стала третьей крупной вспышкой кишечной инфекции в регионе за последний месяц. Ранее от сальмонеллеза пострадали 22 ученика екатеринбургской гимназии № 116, а в начале апреля групповое заражение норовирусом было зафиксировано среди школьников, отдыхавших в загородном лагере «Исетские зори».