Детям есть не стоит: Главный педиатр Подмосковья призвала не давать детям магазинные куличи
Фото: [Издательство «Подмосковье»]
Главный педиатр Министерства здравоохранения Московской области, директор НИКИ детства Нисо Одинаева призвала родителей не давать детям магазинные куличи из-за их состава, чтобы омрачить празднование гастроэнтерологическими или аллергическими проблемами.
Специалист отметила, что куличи из магазина существенно увеличивают нагрузку на пищеварительную систему малыша. А при переедании таких десертов у малыша может случиться тошнота, рвота, расстройство стула.
Врач также подчеркнула, что неправильное хранение творожных блюд и яиц может вызвать размножение кишечных бактерий в этих продуктах. Поэтому хранить крашеные яйца и творожные массы следует в холодильнике. Что же касается количества яиц, которые можно съесть, то здоровому человеку разрешено не больше трех яиц в день, но не за один раз. Подросткам можно два, а маленьким детям достаточно одного.
«Для того, чтобы избежать неприятных последствий от покупных пасхальных блюд, стоит приготовить угощения к праздничному столу самостоятельно, используя проверенные и натуральные продукты без искусственных красителей. Но даже эти блюда можно давать маленьким членам семьи в ограниченном количестве с обязательным соблюдением режима питания и объема порций, учитывая калорийность и свежесть блюд», — добавила главный педиатр.