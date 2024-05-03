Детям есть не стоит: Главный педиатр Подмосковья призвала не давать детям магазинные куличи

Специалист отметила, что куличи из магазина существенно увеличивают нагрузку на пищеварительную систему малыша. А при переедании таких десертов у малыша может случиться тошнота, рвота, расстройство стула.

Врач также подчеркнула, что неправильное хранение творожных блюд и яиц может вызвать размножение кишечных бактерий в этих продуктах. Поэтому хранить крашеные яйца и творожные массы следует в холодильнике. Что же касается количества яиц, которые можно съесть, то здоровому человеку разрешено не больше трех яиц в день, но не за один раз. Подросткам можно два, а маленьким детям достаточно одного.