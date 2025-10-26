Детские медосмотры по-новому: Минздрав утвердил изменения

Минздрав утвердил новые правила профилактических медосмотров для детей, которые будут действовать до 1 сентября 2031 года. Ключевые изменения коснулись возраста проведения отдельных обследований и перечня процедур, сообщает РИА Новости .

Так, ежегодные осмотры у акушера-гинеколога (для девочек) и детского уролога-андролога (для мальчиков) теперь начнутся с 13 лет вместо 14, а первый визит к этим специалистам перенесен с 3 на 6 лет. Скорректирован и график визитов к другим узким специалистам: осмотр невролога впервые пройдет в 3 месяца (ранее — в 1 месяц), а прием у стоматолога — в 1 год (прежде — в 1 месяц). При этом ежегодные стоматологические осмотры сохраняются.

Среди новых требований — обязательная офтальмоскопия в условиях мидриаза (исследование глазного дна при расширенном зрачке) на осмотрах в 1 месяц и в 1 год. Аудиологический скрининг (проверка слуха) теперь могут провести в любое время на протяжении первого года жизни при отсутствии данных о его выполнении, а также на приемах у оториноларинголога в 1 и 6 лет.

Для раннего выявления рисков нарушений психического развития введены скрининги в 1,5 и 2 года — их проводит педиатр путем анкетирования родителей. Кроме того, детям в 6 и 10 лет из группы риска по итогам осмотра педиатра будут делать экспресс-анализ на холестерин с использованием тест-полосок.

Также уточнено, что осмотр педиатра может проводить не только штатный специалист, но и участковый педиатр или врач общей практики. Неонатальные скрининги (базовый и расширенный) обязаны выполнить не позднее 28 дней жизни, если данных об их проведении нет.

