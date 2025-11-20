Детский хирург из Видного завоевала титул «Народного доктора Подмосковья»

Решающую роль сыграло массовое онлайн-голосование, в котором приняли участие более 42 тысяч жителей Подмосковья. Глава Видновской больницы Алексей Кизилов назвал эту победу особым признанием, подчеркнув, что голоса отдали те, кто лично знает Викторию Константиновну, видел ее работу, ощутил на себе ее профессионализм и человечность.

Ноябрь 2025 года стал для хирурга временем двойного триумфа — параллельно с победой в областном конкурсе она заняла второе место в премии «Выбор пациентов в рейтинге детских хирургов» на авторитетном портале «Продокторов». Сама Виктория Мирошникова связывает свой успех с поддержкой благодарных пациентов.

«За три дня до окончания конкурса мои пациенты активизировались и стали консолидировано голосовать, им было важно, чтобы победа досталась именно мне. Видимо так они решили меня поддержать и порадовать в декретном отпуске. Я всегда говорила, что мои пациенты самые благодарные и открытые люди», — поделилась Виктория Мирошникова.

Для врача с 12-летним стажем это уже вторая награда в престижном конкурсе — в 2020 году она заняла третье место.

Секрет своего профессионального успеха детский хирург видит в сочетании любви к детям, постоянного совершенствования навыков и честного подхода к маленьким пациентам. Она убеждена, что даже с детьми нужно говорить открыто и правдиво, выстраивая отношения на доверии. Эта философия, подкрепленная высоким профессионализмом, помогла врачу не только завоевать официальное признание, но и сформировать прочную связь с семьями пациентов, которые активно поддержали своего доктора в решающие дни конкурсной гонки.