Детский омбудсмен Татарстана Волынец предложила медперсоналу отказывать в проведении аборта
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По словам уполномоченного по правам ребенка в Республике Татарстан Ирины Волынец, необходимо предоставить право медперсоналу отказываться от выполнения обязанностей по подготовке пациентки к аборту по немедицинским показаниям. Об этом сообщает «Крым 24».
Она добавила, что средний медперсонал сегодня не имеет права отказаться.
По мнению эксперта, речь идет не о запрете медперсонала делать аборты, а о праве выбора на то, заниматься этим или нет.
Она отметила, что, согласно статистике, нередко брак людей распадается из-за развода.