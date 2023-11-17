Детский омбудсмен Татарстана Волынец предложила медперсоналу отказывать в проведении аборта

По словам уполномоченного по правам ребенка в Республике Татарстан Ирины Волынец, необходимо предоставить право медперсоналу отказываться от выполнения обязанностей по подготовке пациентки к аборту по немедицинским показаниям. Об этом сообщает « Крым 24 ».

Она добавила, что средний медперсонал сегодня не имеет права отказаться.

По мнению эксперта, речь идет не о запрете медперсонала делать аборты, а о праве выбора на то, заниматься этим или нет.

Она отметила, что, согласно статистике, нередко брак людей распадается из-за развода.