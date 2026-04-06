Детский стоматолог развеяла мифы о вреде анестезии для детей

Современная медицинская седация и анестезия при лечении зубов не оказывают негативного влияния на развитие мозга и когнитивные функции у здоровых детей, сообщила « Газете.Ru » детский стоматолог клиники «Атрибьют» Юлия Бондаренко.

По словам специалиста, опасения по поводу вреда анестезии во многом связаны с устаревшими представлениями. В современной детской стоматологии широко применяют ингаляционную седацию через маску, при которой ребенок засыпает за несколько минут, чаще всего на руках у родителей. В течение всей процедуры состояние маленького пациента контролируется анестезиологом-реаниматологом.

Исследования показывают, что кратковременная седация у здоровых детей не отражается на когнитивных функциях и развитии мозга.

Бондаренко отметила, что отказ от анестезии и лечение методом «удержания», когда ребенка фиксируют силой, может быть не только психологически травмирующим, но и опасным. В таких случаях стоматологу сложнее работать, повышается риск ошибок и необходимость переделки пломб.

Кроме того, фиксирование ребенка может привести к травмам полости рта: резкое движение на фоне работы инструментов способно повредить десну, язык или щеку. Существует и риск аспирации — попадания слюны, крови, ватных материалов или инструментов в дыхательные пути, особенно если ребенок кричит и дышит неритмично.

Врач подчеркнула, что сильный стресс во время лечения способен формировать долговременный страх перед стоматологами, который сохраняется во взрослом возрасте и приводит к откладыванию визитов к врачу на годы.

