Девочку, пострадавшую от отравления хлором, перевели из реанимации в общую палату в Сергиевом Посаде

Двум семилетним девочкам и одиннадцатилетнему мальчику стало плохо во время тренировки в бассейне фитнес-центра «Виктория Фитнес». Дети поступили в больницу с предварительным диагнозом — «Токсическое действие паров хлора».

Отмечается, что двоих детей госпитализировали в отделение детской соматики, а одну девочку в тяжелом состоянии — в реанимацию. Сутки она пробыла там под медицинским наблюдением. Сегодня состояние девочки улучшилось, ее перевели в общую палату отделения детской соматики.

По предварительным данным, большая концентрация хлорсодержащего и кислотосодержащего раствора поступила в бассейн в связи с неисправностью насосно-циркулирующего оборудования. Это, скорее всего, и послужило причиной отравления детей и тренера.

В Министерстве здравоохранения Подмосковья сообщили, что детям проведены все необходимые обследования, медицинская помощь оказывается в полном объеме. В настоящее время состояние всех пациентов врачи оценивают как удовлетворительное.