Девушка из Подмосковья самостоятельно проколола уха, повредив тем самым его

Семнадцатилетняя девушка поступила в Видновскую больницу с жалобами на острую боль и выделения из уха. Об этом сообщили в региональном Министерстве здравоохранения.

Выяснилось, пациентка решила самостоятельно проколоть ухо и серьезно повредила его. Однако не рассчитав свои силы, она сделала слишком большое отверстие. После чего попыталась вставить миниатюрную сережку-гвоздик, которая неожиданно провалилась в толщу мочки.

Отмечается, что уже спустя через несколько часов после процедуры началось воспаление, однако девушка не сообщила об этом родителям. Затем в течение трех дней мочка распухала, из отверстия сочились выделения. Заметив неладное, родители с дочкой обратились к нам.

Заведующая оториноларингологическим отделением Кристина Таджикулова рассказала, что осмотр показал, что требуется хирургическое вмешательство. По заднему краю мочки был сделан разрез, через который целостно достали сережку, удалили гной. К счастью, на данный момент пациентка чувствует себя хорошо и уже выписана на амбулаторное лечение.

Ранее глава Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что в регионе активно модернизируют стационары.