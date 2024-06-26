Девушку с открытым переломом костей голени после ДТП на велосипеде прооперировали в Солнечногорске

В Солнечногорскую больницу поступила двадцатишестилетняя девушка с открытым переломом костей голени, который она получила в процессе катания с мужем на двухместном электровелосипеде. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства здравоохранения Московской области.

Выяснилось, что пара ехала по обочине и в какой-то момент водитель, ехавший сзади, решил пойти на обгон по обочине и сбил молодых людей. Девушка при столкновении почувствовала сильный удар и острую боль в ноге, молодой человек отделался легкими ушибами.

Врач-травматолог Солнечногорской больницы Игорь Скорин рассказал, что сначала специалисты зафиксировали ногу на скелетном вытяжении и занимались консервативным лечением раны. После того, как спал отек, а рана залечилась, врачи провели остеосинтез кости голени — то есть выполнили операцию, необходимую для восстановления целостности кости с фиксацией отломков с помощью специальных металлических конструкций — накостной пластиной с винтами.

Примечательно, что операция прошла успешно под спинальной анестезией и длилась полтора часа. На данный момент пациентка чувствует себя хорошо и готовится к выписке. Девушка уже может передвигаться на костылях и после восстановительного периода снова сможет самостоятельно ходить.