Диета на жирах «включила» нейроны пожилых: чем питаться после 50 лет для активности мозга

Исследовательская группа провела наблюдение за 11 добровольцами старше 50 лет, которые на 20 дней перешли на кетодиету. В рамках режима участники получали более 70% калорий из жиров при минимальном количестве углеводов, сообщает monavista.

По данным специалистов, уже к завершению эксперимента у всех участников был зафиксирован прирост мозгового кровотока на 22%. Ученые объясняют это тем, что состояние кетоза может активировать процессы восстановления нейронных связей и поддерживать их функционирование.

Авторы исследования полагают, что подобный рацион способен повысить устойчивость мозга у людей, имеющих риски снижения когнитивных функций. Дополнительные исследования необходимы для оценки долгосрочного влияния кетодиеты.

