В последние дни все чаще звучат тревожные новости: Организация Объединенных Наций оказалась на грани фактического банкротства. Причина — гигантские многомиллионные долги по членским взносам, которые накопили прежде всего Китай и США. Денег катастрофически не хватает, и ООН уже вынуждена сокращать собственный секретариат, сворачивать целые стратегические направления и закрывать научные и гуманитарные проекты, которые десятилетиями считались ее визитной карточкой.

Однако, как отмечает в интервью с Общественной Службой Новостей научный руководитель Центра этнических и международных исследований Антон Бредихин, дело здесь не только и не столько в деньгах. Финансовый коллапс — лишь верхушка айсберга, а главное лежит в плоскости политической воли. К процессу разорения ООН напрямую причастны постоянные члены Совета Безопасности, которые, по логике, должны быть главными гарантами ее стабильности. Получается, что они просто не заинтересованы в продолжении ее работы. Это уже не случайная задолженность, а откровенный саботаж — особенно со стороны США и Китая. Если даже американцы, которые исторически были одними из главных спонсоров, перестали платить, значит, в Нью-Йорке, похоже, готовятся к тому, что организация скоро прекратит свое существование как полноценный инструмент мировой политики.

По его словам, из этого следует радикальный, но логичный вывод для России. Если крупнейшие игроки сами демонтируют систему, которой десятилетиями управляли, то и дальше платить взносы туда, где все равно ничего не решается, становится бессмысленно. Москве, по мнению эксперта, пора последовать той же логике и заявить, что перечислять деньги в ООН больше не стоит. Гораздо важнее сейчас не пытаться реанимировать умирающую структуру, а усиливать альтернативные, более безопасные и реально работающие площадки. Речь идет о БРИКС, Шанхайской организации сотрудничества и других объединениях, где действительно формируется многополярная повестка и где голоса участников имеют вес. Старая система рушится на глазах — и вопрос теперь не в том, чтобы ее спасти, а в том, чтобы успеть выстроить новую, прежде чем хаос окончательно возьмет верх.

