Лихорадка Западного Нила, гнойные язвы и галлюцинации: иммунолог сравнил российских комаров с тропическими по опасности

Россиян предупредили сразу о двух неприятных новостях: этой весной и летом ожидается настоящее нашествие комаров, и одновременно с этим люди все чаще стали заражаться от насекомых опасными инфекциями и паразитами. Причина аномальной активности кровососов — очень влажная зима и раннее потепление, которые создали идеальные условия для размножения. Но куда важнее другое: даже в средних широтах страны комары уже не просто досадная помеха, а реальный переносчик тяжелых болезней, и многие этого просто не осознают.

Какие же конкретно недуги можно подхватить после обычного, казалось бы, укуса? Врач-иммунолог Николай Крючков в беседе с «Вечерней Москвой» перечисляет несколько вариантов, и звучат они пугающе. Например, лихорадка Западного Нила — вирус, который сначала циркулирует среди птиц, а комары передают его человеку. Симптомы неспецифические: тошнота, рвота, сыпь и увеличенные лимфоузлы — легко спутать с обычной простудой. Или туляремия: инфекция поражает лимфоузлы, кожу и слизистые, а на месте укуса может образоваться гнойная язва, плюс краснеют глаза и больно моргать. Есть и совсем жуткий вариант — дирофиляриоз. Это паразитарное заболевание, переносчиками которого становятся собаки: комар кусает инфицированное животное, а затем — человека, загоняя под его кожу личинок червей Dirofilaria. Пострадавший чувствует, как под кожей что-то шевелится и перемещается, а иногда личинки мигрируют даже в слизистую глаз — там их видно невооруженным взглядом. Наконец, японский энцефалит: вирус поражает головной и спинной мозг, и, если вовремя не спохватиться, появляются галлюцинации, нарушение сознания, светобоязнь, мышечная слабость и проблемы с речью и координацией.

По его словам, общая беда всех этих болезней на ранней стадии — полная маскировка под грипп или ОРВИ: высокая температура, ломота в теле, слабость, озноб и даже неприятные ощущения в горле. Поэтому человек чаще всего просто не обращается к врачу вовремя. Единственное утешение — от самого страшного, малярии и лихорадки Денге, наши комары не защищены. Для малярии нужны комары вида Anopheles, для Денге — рода Aedes, и в российских широтах их нет, так что такие заражения могут быть только привозными.

Медик подчеркнул, что против тех инфекций, которые все же встречаются в России, нет ни специфического лечения, ни вакцин. Единственный реальный способ защититься — не допускать укусов вообще. А для этого врачи советуют старый добрый набор: репелленты, москитные сетки на окна и закрытую одежду на природе. Иначе этой весной встреча с комаром может обернуться куда более серьезными последствиями, чем просто зудящий волдырь.

