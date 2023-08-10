Диетолог Дианова назвала безопасную дозу кофе

По словам врача-диетолога Нурии Диановой, кофеин является стимулятором мозговой деятельности, тем не менее его избыток несет риск ускорения сердцебиения. Об этом сообщает NEWS.ru .

Она отметила, что ежедневно следует выпивать не более двух чашек кофе. При этом важно соблюдать интервал, одну за другой эти чашки кофе пить нельзя.

По мнению специалиста, избыток кофе может стать причиной изжоги.

Она уточнила, что для бодрости идеально будет замена лишней кружки на дневной сон или активность.

Дианова добавила, что при язве желудка, панкреатите и аритмии лучше заменить кофе на цикорий.