Диетолог Дианова перечислила категории людей, для которых интервальное голодание может быть опасно

На сегодняшний день люди нередко применяют разные виды так называемого интервального голодания, не употребляя в пищу конкретные продукты или отказываясь от пищи на день или два вовсе. Врач-диетолог Нурия Дианова рассказала, как нужно правильно соблюдать подобное голодание. Об этом сообщает Общественная Служба Новостей .

Она отметила, что эта методика сработает для большинства людей, поскольку создает дефицит калорий и прекрасно работает при снижении веса. При этом такое голодание противопоказано людям, страдающим желчнокаменной болезнью или проблемами ЖКТ.

По мнению медика, также следует четко понимать, что любые ограничивающие варианты питания могут приводить к срывам.

Она отметила, что вместо интервального голодания следует изначально попробовать создать дефицит калорий иным способом.