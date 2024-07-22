Диетолог Дианова перечислила наиболее полезные для мозга продукты питания

Правильное питание позволит нашему мозгу работать лучше, быть более ясным и продуктивным. Диетолог Нурия Дианова назвала продукты, помогающие улучшить работу мозга и сохранить его здоровье на долгие годы. Об этом сообщает Общественная служба новостей .

По ее словам, стоит помнить о дефиците ряда компонентов у современных людей – это В1, витамин Д, В9 (фолиевая кислота), железо, цинк, омега-3. Из него выходит определенная группа продуктов, которые стоит употреблять в пищу, в первую очередь это черный хлеб, а также гречневая, овсяная крупы, пшено, бобовые, нежирная свинина и субпродукты, яркие цветные овощи.

Медик добавила, что также еще одним компонентом, важным для работы мозга и щитовидной железы является йод, который содержится в йодированной морской соли, а также в морской рыбе, кальмарах, креветках, мидиях, гребешках, морских водорослях.

По ее мнению, при ежедневном употреблении 25 г соевого белка с определенным содержанием изофлавонов снижается уровень холестерина и риск развития сердечно-сосудистых болезней. Много соевого молока содержится в тофу, а также данный микроэлемент есть во фруктах, обладающих ярким цветом.

Диетолог отметила, что также кислоты омега-3 важны для передачи импульсов от нейрона к нейрону, положительно влияет на деменцию, депрессию тревогу. Ее много содержится в печени трески и жирных сортах рыб - скумбрии, сельди, сардинах, кильке.